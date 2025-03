Sfida aperta alla capolista. Alberoro sogna l’impresa

Sarà ancora una volta un derby in Valdichiana ad aprire la 25esima giornata del campionato di Promozione. Calcio di inizio alle 15 allo stadio Le Fonti di Monte San Savino. La capolista di Chini si prepara a ricevere l’Alberoro di Franchi, spinto come sempre da una tifoseria tra le più calorose nel panorama calcistico aretino.

Un derby che vede la Sansovino, prima della classe con 52 punti all’attivo, nove di margine sulla seconda, ospitare un Alberoro impegnato nella colona di destra della classifica. Da un lato allora ecco Vasseur e compagni chiamati ad allungare la serie utile, dall’altra invece un Alberoro che vorrebbe mettere a segno la partita perfetta, lo sgambetto agli arancioblù in una sfida a dir poco sentita.

È atteso per l’occasione il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell’impianto sportivo savinese per una partita decisamente calda. Il programma della 25esima giornata di Promozione si completerà poi domani con il resto degli incontri in calendario. Ovviamente il Casentino Academy, secondo a 43 punti, seguirà con interesse le sorti dell’anticipo per poi andare tra poche ore in casa del Pienza (calcio di inizio alle 15).

Per quanto riguarda le altre formazioni aretine il Montagnano, che sembra aver ingranato la marcia giusta, ospiterà la Settignanese in quello che è uno scontro diretto con in palio punti per salire verso la zona playoff. Il Subbiano di Guidotti ospiterà la Chiantigiana, mentre il Viciomaggio sarà di scena in casa del San Piero a Sieve. Ecco quindi Audax Rufina-Luco, Pontassieve-Alleanza Giovanile Dicomano oltre a Torrita-Fiesole.

Matteo Marzotti