Sfida col Monterotondo. Samb, si pensa a bissare l’undici vincente di Riccione

Sia Fabbrini che Sbardella, con ogni probabilità, domenica, partiranno dalla panchina. Lauro sembrerebbe intenzionato a riproporre in toto l’undici che ha vinto a Riccione, anche contro il Real Monterotondo. Fabbrini è rientrato soltanto mercoledì e, dopo la frattura al naso, si allena indossando una maschera protettiva al carbonio. Dunque confermato Battista, davanti, con Senigagliesi e Martiniello. Senigagliesi è rientrato a lavorare con il resto della squadra proprio ieri, anche se non ha svolto la partitella finale. Ma anche stavolta l’ex Recanatese, che sta gestendo un’infiammazione al pube da un po’, sarà comunque disponibile per domenica. La questione Sbardella, invece, ha tenuto banco per qualche giorno. Domenica, a Riccione, il difensore della Samb, autore del 3-2 decisivo in extremis, aveva esultato in modo particolare. Era stato Lauro a cercarlo, nell’abbraccio collettivo sul prato dello stadio Nicoletti. Poi, a fine gara, Sbardella era filato a farsi la doccia, senza andare sotto la curva occupata dai tifosi rossoblù. In panchina da 5 partite, al rientro, si è confrontato con il suo allenatore e il caso è rientrato. Domenica, a quanto pare, ripartirà dalla panchina. Lauro avrebbe un solo dubbio in vista della gara di domenica e riguarda il centrocampo: Luca Scimia, titolare da cinque giornate, o Francesco Bontà, appena rientrato dopo tre giornate di squalifica e un problema muscolare. Sarebbe favorito Scimia. Ad ogni modo, mancano ancora due giorni di allenamenti fino all’appuntamento di domenica e l’allenatore potrebbe anche pensare ad altre soluzioni, ora che ha l’intera rosa a disposizione, una rosa ampia con tante alternative, da saper gestire. Certo è che Lauro non può sbagliare, la squadra deve rimanere compatta, non sono ammessi errori, mancano dieci finali da qui alla fine e la Samb è dietro di due punti sulla prima della classe. La Samb guarda al Real Monterotondo, la capolista e diretta concorrente alla vittoria del campionato, il Campobasso, pensa al Tivoli tra le polemiche, a giudicare dalla lettera che il presidente dei Lupi molisani Matt Rizzetta ha scritto.

Ecco alcuni passaggi: "Cari tifosi del Campobasso e fratelli molisani lascio due righe soltanto per specificare una cosa a chi ogni giorno scrive di episodi, torti, favori o allusioni varie. Saremo sempre noi i padroni del nostro destino. Saremo sempre noi a decidere se vincere o perdere questo campionato. In entrambe le circostanze avverrà tutto per merito nostro. Ci sono ancora 10 battaglie da affrontare, sportivamente parlando, contro avversari rispettabilissimi a cominciare dal Tivoli. Non siamo inferiori a nessuno, come squadra, società e soprattutto come tifoseria. Siamo molisani, mi sento ormai molisano d’adozione e tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi ce lo siamo guadagnato con fatica, lavoro e programmazione e così continuerà ad essere fino alla fine del campionato".

s. v.