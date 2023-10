Sfida d’alta classifica. Mobili: "Per il Chiesanuova è un bel banco di prova il derby con i viola»

Si gioca alle 15, senza variazioni di orario in questo caso, l’incontro sulla carta più interessante dell’8ª giornata di Eccellenza, quello di Villa San Filippo tra Chiesanuova e Montefano. Un quasi derby che a sorpresa è diventato incrocio per le zone alte della classifica dato che entrambe si presentano al 4° posto con 12 punti. E in salute. Se i viola di Mariani non stupiscono perché già l’anno scorso hanno disputato i playoff ed hanno mantenuto l’ossatura, il Chiesanuova invece sta togliendosi grandi sfizi. I biancorossi pur non usufruendo del proprio stadio cavalcano la serie di 3 vittorie di fila e tutte senza subire reti. Proprio il Montefano però risponde pan per focaccia a Mongiello &c., perché sul campo è imbattuto e vanta la miglior difesa del torneo con appena 4 reti incassate che poi sarebbe 1 sola, una settimana fa con la Jesina (all’esordio ko 3-0 a tavolino col Montegranaro).

Mister Mobili, è un banco di prova che dirà il vero valore di un Chiesanuova su di giri?

"Forse no, è ancora presto ma è un gran bel test. Abbiamo preso punti utili per tenerci lontano dalle sabbie mobili ed oggi voglio capire quanta forza mentale abbiamo, perché contro le big vieni punito facilmente".

Situazione acciaccati e infortunati?

"Le buone notizie riguardano Defendi che è convocato ed anche Tanoni sta finendo il lungo calvario. Vorrei lodare il comportamento di Carnevali, pur non giocando si sta confermando portiere di assoluta professionalità. Farà parte del progetto al 100%".

Andrea Scoppa