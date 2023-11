Sfida d’alta classifica. Monaco: "L’Urbino ha un attacco molto valido. Dovremo fare valere le nostre qualità difensive»

"Puntiamo di confermare a Urbino quei risultati conseguiti nella fase difensiva". Michelangelo Monaco, difensore del Montefano, pensa al match di domenica quando i viola faranno visita all’Urbino che con 15 gol all’attivo può vantare il migliore attacco assieme a Montegranaro e Chiesanuova. "Noi – specifica il giocatore – metteremo sul piatto della bilancia le nostre capacità difensive che ci hanno permesso di avere finora subito pochi gol". Per Monaco è la terza stagione in maglia viola. "Innanzitutto ho apprezzato la compattezza e la serietà della società. Del tecnico Nico Mariani mi hanno colpito la determinazione e la serietà che lo portano a curare i dettagli che ci permettono di arrivare alla domenica in un’ottima condizione". È un Montefano che vuole continuare la strada imboccata lo scorso anno che ha portato la squadra ai playoff. "Ci poniamo l’obiettivo di migliorare quanto fatto l’anno scorso e quindi almeno di giocare di nuovo i playoff. Crediamo nel lavoro e facciamo di tutto perché certi obiettivi possano essere raggiunti". È un campionato che non ha emesso sentenze, ma non mancano le sorprese. "Dopo un avvio al top di Urbania e Urbino, con quest’ultima che sta facendo ancora molto bene, sono poi venute fuori le grandi piazze, a cominciare dalla Civitanovese e ultimamente da Maceratese e Tolentino. Poi ci sono quelle squadre che si mettono in gioco. Mi sorprende vedere sotto l’Azzurra Colli dopo che l’anno scorso aveva disputato i playoff come noi".