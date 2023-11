Sfida d’alta classifica. Un altro esame per il Chiesanuova. A Montegranaro un test difficile

Il Chiesanuova al lavoro per preparare la trasferta di domenica a Montegranaro, la terz’ultima esterna del 2023 biancorosso. Un impegno assai probante perché di fatto la squadra di mister Roberto Mobili, dopo l’1-1 con la Jesina che ha interrotto la super striscia di 5 successi, si confronterà con un’altra formazione assai in salute come è avvenuto domenica. Al pari dei leoncelli (fino allo scorso turno) il Montegranaro è reduce da 5 risultati utili consecutivi e due successi senza subire reti, l’ultimo con un netto 0-3 ad Urbania. Dati statistici abbastanza simili a quelli biancorossi e non sono gli unici ad accomunare la formazione fermana al Chiesanuova, quasi due sorelle. Una contro l’altra infatti si sfidano due squadre d’alta classifica e distanziate da una sola lunghezza, con il Chiesanuova secondo a quota 19 punti e il Montegranaro che è subito dietro una lunghezza. Non solo, i gialloblù vantano numeri analoghi alla rivelazione sia per quanto riguarda i gol fatti, 14 contro 15, che per le reti subite, nove a sette. Le compagini non hanno giocatori che sono stati appiedati dal giudice sportivo, vedremo invece se i padroni di casa accuseranno le fatiche fisiche e mentali dell’importante match di coppa disputato mercoledì sera all’Helvia Recina, subendo l’incredibile rimonta della Maceratese nel recupero.

Andrea Scoppa