Sfida decisiva in Serie D: Terranuova Traiana contro Figline per la salvezza

Per il campionato di serie D, alle 16, si gioca l’ultima ed avvincente sfida play out del girone E fra il Terranuova Traiana e il Figline di Beoni. Al "Matteini" si preannuncia una lotta cruciale per definire fra queste due squadre quella che conserverà la permanenza in categoria. Ultimi novanta minuti o centoventi, con il Figline che ha un solo obiettivo, quello dei tre punti, in quanto in classifica il Terranuova Traiana ha concluso il campionato davanti ai gialloblù. Quella che doveva essere un’annata di consolidamento si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza che sta mettendo a dura prova la tenuta dei giocatori e dei loro tifosi che dalla prevendita dei biglietti saranno decisamente in tanti sugli spalti del "Matteini".

Per questa seconda sfida in 15 giorni col Terranuova, per il Figline non ci sono alternative: deve saper sviluppare bene la partita per arrivare alla vittoria come ha fatto domenica contro il Livorno. La formazione è top secret: il tecnico Beoni non potrà utilizzare Francalanci ancora infortunato, Milli e Nyamsi squalificati, con Cavaciocchi che non ci sarà per un problema muscolare.

La notizia positiva riguarda l’attaccante Bruni (nella foto al centro) che figura fra i convocati. Tutte le speranze sono orientate sulle risorse dei vari Mugelli, Torrini, Zellini, Dama, Aprili e Rufini. Nel Terranuova Traina ci sono tanti ex: dal tecnico Becattini a Mannella, Massai, Degl’Innocenti, Bega, Saitta, Iaiunese, Marini, Iaiunese e Zhupa, con i rientranti Degl’Innocenti e Massai. Infine, arbitra Crea di Bergamo, coadiuvato da Cei di Frosinone e da Di Curzio di Civitavecchia; quarto ufficiale Bortolussi di Nichelino.

Giovanni Puleri