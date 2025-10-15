Sfida di colleghi e amici per ricordare Giovanni Milanesi, morto a marzo. Una partita in memoria di Giò

Una partita dedicata a Giovanni Milanesi. Nei giorni scorsi, presso il polisportivo Treossi di Vecchiazzano, si è giocata la ‘Partita per Giò‘, dedicata al tecnico comunale scomparso, a 59 anni, nel marzo scorso. L’evento, organizzato da colleghi ed amici dell’indimenticato Milanesi, anche apprezzato cantante in diversi locali forlivesi, ha consentito la raccolta di fondi devoluti in beneficenza. In campo due squadre chiamate Bologna, con la cui casacca Milanesi aveva giocato in serie B, e Sampdoria, con la quale aveva condiviso lo spogliatoio, nella massima serie, coi gemelli del gol Vialli e Mancini negli anni Ottanta. Per la cronaca la vittoria è andata al Bologna, impostosi per 4-1. Il ricavato è andato all’hospice di Forlimpopoli.

Queste le formazioni scese in campo.

Sampdoria (foto sotto): Cristian Ferrarini, Tiziana Sabetta, Lorenzo Gualtierotti, Fabio Camporesi, Catello Esposito, Erio Bandini, Gilberto Cenni, Giacomo Neri, Vincenzo Buongiorno, Emanuel Necula, Pietro Paglionico, Roberto Gori, Samuele Benini, Marco Marzocchi, Ivan Salvigni. All.: Giuseppe Giuliani.

Bologna (foto sopra): Gioia Sambenedetto, Dario Pinzarone, Fabio Mingozzi, Giuseppe Saccone, Giorgio Laghi, Marco Maltoni, Raffaele Morani, Daniele Giannini, Ubaldo Giammarchi, Leonardo Gallozzi, Raffaele Montalti, Doriano Garoia, Sergio Succi, Pierfrancesco Lungherini. All.: Carmelo Pellerone.

Franco Pardolesi