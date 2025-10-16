Sfida emozionante. Belvedere, peccato!

Beffa finale per il Belvedere Grosseto che allo scadere cede 4-3 in casa contro una Massese difficile da domare. La formazione di Nicola Giallini, impegnata ieri pomeriggio nel turno infrasettimanale per la sesta giornata di Eccellenza, ha perso ma a testa alta contro la formazione di Marselli. Infatti i grossetani erano stati capaci di pareggiare i conti sul 3-3 al novantesimo, prima di un ultimo assalto della Massese che, con Caponi, a tempo quasi scaduto ha trovato il gol del sorpasso. Vantaggio con Cretella al 36’ sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Tantone. La Massese ristabilisce subito la parità con un colpo di testa di Maffei su palla inattiva di Caponi. Nemmeno un minuto e arriva l’1-2 firmato Lucchesi che di sinistro segna dopo una rimessa laterate battuta velocemente dai bianconeri. Nella ripresa al quarto d’ora il gol di Tantone del 2-2. Nel momento migliore del Belvedere però, al 40’ della ripresa, Bertipagani da fuori area trova ancora una volta il gol del pari. Ad un minuto dalla fine Tantone serve Carlotti che di sinistro fulmina Gatti per il 3-3. Al quarto minuto di recupero i bianconeri in contropiede mandano il gol Caponi.

BELVEDERE: Ginanneschi, Capoduri, Del Conte, Cretella, D’Angelo, Veronesi, Pecciarini, Faenzi, Tantone, Carlotti, Consonni.

MASSESE: Gatti, Maffei Em., Marchini, Lucaccini R., Lasagna, Bertipagani, Grasselli, Caponi, Buffa, Mariani, Lucchesi.