Sfida in zona playoff. Tra Casette Verdini e Palmense finisce senza vincitori

Casette Verdini

1

Palmense

1

: Carnevali, Ferrari, Telloni, Moschetta, Ciurlanti, Tidiane, Corrado, Giaccaglia, Latini (37’ st Del Brutto), Gentilucci (18’ st Ogievba), Romanski (9’ st Lami). All. Lattanzi.

PALMENSE: Osso, Goxhaj, Gregonelli, Petruzzelli (32’ st Nazziconi F.), Ferri, Finucci, Del Rosso (18’ st Basili), Haxhiu (17’ st Fuglini), Frascerra (24’ st Pelliccetti), Nazziconi M, Moretti. All. Cardelli.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 8’ Nazziconi, 35’ Ferrari.

Con un gran tiro da fuori area (8’) Nazziconi porta in vantaggio la Palmense a casa del Casette Verdini. I locali mancano con Gentilucci il pareggio che arriva al 35’ con la splendida conclusione dalla distanza di Ferrari che manda la palla a infilarsi all’incrocio. Nella ripresa Palmense pericolosa con Frascerra e con Nazziconi che mette in difficoltà Carnevali, il giocatore riesce a smorzare il tiro e prima che la sfera entri in porta ci pensa Ciurlanti ad allontanare la minaccia in rovesciata.