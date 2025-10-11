Sfida nei bassifondi della classifica. I biancorossi cercano punti a Perugia

Un punto di penalizzazione in più e altri che il prossimo mese potrebbero arrivare. E’ sempre tutto da ricostruire per il Rimini (in foto il difensore Falasco). In quella che sta ormai diventando anche una corsa contro il tempo. Corsa nella quale i biancorossi oggi contro il Perugia non si possono permettere di abbassare i giri. D’Alesio fa muro, pensa al campo, prova a tenere i suoi lontano da tutto questo. Missione quasi impossibile. "L’unica cosa importante è il nostro percorso – dice il tecnico del Rimini – importante anche dal punto di vista della classifica, perché ci siamo sempre detti che il nostro obiettivo di queste partite era quello di resistere, di mantenere la giusta distanza dalle ultime, perché poi c’è da fare lo scatto. Di conseguenza dobbiamo tenere lo stesso passo di queste squadre, iniziare a guardare con un altro occhio anche l’aspetto dei risultati. Siamo in una situazione in cui rispetto a qualche settimana fa ci giochiamo la partita, anche numericamente, con qualche arma in più". Ammirevole la tenacia di D’Alesio. "Dobbiamo solamente sfidare noi stessi, come ci siamo sempre detti, a mantenere questa costanza delle prestazioni, questo atteggiamento, attenzione e concentrazione. Occhi su tutti i dettagli che riguardano esclusivamente il campo. Quando fischia l’arbitro dobbiamo avere la voglia di spostare i nostri focus su quelle che sono le cose importanti, e le cose importanti sono quelle che accadono dentro il campo". Quella con il Perugia è giù una partita per la salvezza. Con gli umbri che dal punto di vista dei risultati se la passano peggio dei romagnoli. Cosa inusuale per De Vitis e compagni in questa stagione. "Proprio questo mi mette un po’ di preoccupazione – non lo nasconde D’Alesio – perché fin qui abbiamo incontrato veramente squadre che se la passavano meglio di noi quasi in tutto. Ora ne incontriamo una che ci assomiglia, pur per motivi diversi, a livello di condizione emotiva. Entrambi giocheremo con la voglia di uscire da una situazione complicata. Penso che il Perugia a Carpi abbia toccato il fondo. Ha giocatori forti e ora può solo rialzarsi. Noi di questo dobbiamo essere consapevoli e non mollare di un millimetro".