Sfida salvezza. "Sangiustese, a Montegiorgio la gara dell’anno»

"Ci attende una delle partite più importanti della stagione". È quanto dice Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, alla vigilia della trasferta a Montegiorgio per una sfida tra dirette concorrenti per la salvezza. Il Montegiorgio è ultimo con Azzurra Colli e Monturano, la Sangiustese vanta 2 punti in più sul terzetto, calcio d’inizio alle 16. "Ci aspetta un avversario – spiega il tecnico dei rossoblù – che ha affrontato delle difficoltà come noi e che si trova in una posizione difficile. Mi aspetto una partita maschia e con grande agonismo visto quanto sia rilevante la posta in palio. Credo che la nostra squadra abbia fatto un buon lavoro in settimana e che siamo pronti per affrontare al meglio questa sfida. Ora non ci resta che scendere in campo e fare tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo".