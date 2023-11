Sfida sentita. Monturano decimato. Tanta voglia di ripartire,. Chiesanuova credici

È un Chiesanuova praticamente al completo quello che alle 15 affronta la sua penultima gara interna della fase di andata, confidando che sia l’ultima a Villa San Filippo e soprattutto puntando al ritorno alla vittoria. L’occasione appare propizia per la formazione biancorossa quarta forza di Eccellenza con 19 punti, perché al suo cospetto avrà il Monturano Campiglione penultimo con 7 punti, unico team senza alcuna vittoria e alle prese con problemi di Covid. Per quest’ultimo motivo il club fermano aveva fatto richiesta alla Figc di spostare l’incontro, ma in base al regolamento e alla cancellazione del protocollo Covid, non è stata accolta. Vedremo che undici potrà schierare mister Cuccù, di sicuro il Chiesanuova recupera in attacco Sbarbati e Defendi, anche se l’ariete non sarà al 100%. Dopo la sconfitta partita a Montegiorgio (stop a 6 risultati utili) il team di Mobili vuole tornare a gustarsi la vittoria proprio contro un’altra formazione fermana, anche se, attenzione, la partita rischia di venire determinata da fattori più agonistici che tecnici. Si tratta infatti della prima volta contro per due formazioni che hanno battagliato nei playoff di Promozione 2022: ebbe la meglio il Chiesanuova ma ci furono polemiche tra le dirigenze per questioni di capienza e spettatori (in questi giorni persino uno striscione di insulto al presidente Bonvecchi da parte dei tifosi fermani). Si giocherà insomma con temperature fredde e l’auspicio è che non faccia troppo caldo né sul sintetico né sugli spalti.

Andrea Scoppa