Sfida tutta bianconera al Casini

SANSEPOLCRO

Un dubbio di formazione legato all’impiego dei sottoquota nel Sansepolcro, che oggi pomeriggio torna allo stadio "Lorenzo Casini" di Trestina per il 14esimo derby di campionato (sempre in serie D) fra le due formazioni altotiberine che vestono il bianco e il nero. Alla fine, però, crediamo che mister Bonura opterà per Di Stasio fra i pali, con il rientro di Grassi sul versante sinistro di centrocampo e quello di Del Siena sul lato di destra, il che darebbe via libera ai due giocatori più esperti del reparto centrale, ossia Fracassini e Gorini. Torna a disposizione Essoussi, pronto per l’evenienza, mentre dietro la lavagna c’è stavolta (e ingiustamente) Mezzasoma, cacciato subito domenica scorsa con il secondo giallo per una simulazione che assolutamente non c’era. Questo, dunque, dovrebbe essere il 3-5-2 che il Sansepolcro opporrà al 4-3-3 varato dal tecnico Ciampelli, il quale deve rinunciare anche lui a un giocatore squalificato: il centrocampista Marietti, anche lui sottoquota. Di certo, occorrerè una difesa robusta da parte biturgense per tentare di frenare un tiro locale di tutto rispetto, composto da Tascini, Belli e Di Nolfo.

Una vittoria significherebbe per il Trestina respirare sempre più aria di salvezza, mentre il Sansepolcro deve a suo modo ripartire dopo il ko di Figline e il mezzo passo falso interno contro il Cenaia. Le 13 precedenti sfide registrano un bilancio di perfetta parità: 4 vittorie a testa e 5 pareggi: il Trestina ha vinto le ultime due volte al Buitoni (2-1 lo scorso 1 novembre, quando Bonura ha esordito al posto dell’esonerato Bricca), mentre il Sansepolcro è passato una sola volta a Trestina: il 3 maggio 2015 con rete nel finale di Ettore Braccalenti.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Omohonria, Contucci, Sensi, Bucci; Farneti, A. Conti, Dottori; Di Nolfo, Tascini, Belli. All. Davide Ciampelli.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Del Siena, Fracassini, Gorini, Piermarini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini. All. Marco Bonura. Arbitro: Giorgiani di Pesaro.

Claudio Roselli