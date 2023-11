Sfida Villasanta-Arcore

C’è una sorpresa nel campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“: la Gost Standard Bergamo, infatti, comanda le operazioni con 15 punti.

A inseguire l’inedita capolista sono Real Villasanta (14), Leoni Arcore (13), Tribe (12) e Gentlemen Monza (10).

Il settimo turno, in programma quasi integralmente domani, potrebbe chiarire la situazione.

Anche perché alcune pretendenti alle primissime posizioni hanno già accusato inattese battute a vuoto.

Il Tribe Fc, per esempio, facendosi battere per 2 a 1 nel derby milanese dall’Umbo United, ha perso l’occasione di agganciare il Gost Standard Bergamo in cima alla classifica. La prima della classe, oltretutto, domani a Lesmo (ore 12, Centro sportivo Playsport) affronterà l’Olimpic Trezzanese, titolare della quart’ultima posizione, nel turno precedente travolta per 6 a 1 dalla Leoni Arcore.

La sfida più interessante della giornata resta comunque quella tra Real Villasanta e Leoni Arcore, ambiziose tallonatrici della padrona della graduatoria.

La compagine villasantese è l’unica ancora imbattuta del torneo, la Leoni Arcore è la vincitrice delle ultime due edizioni. Fischio d’avvio alle 14.30 sul campo in erba del Centro sportivo comunale di Villasanta. Cercherà di rifarsi sotto anche il Tribe Fc., opposto a Milano nel proprio impianto (ore 14, Centro sportivo Cambini) all’Agrate Rondeau Cafè, penultimo con quattro punti.

L’unico posticipo riguarda Gentlemen Monza-Excelsior.

L’incontro verrà disputato sabato 25 novembre alle 13.30 al Centro sportivo di Villasanta.

Gianni Gresio