Sfide decisive per la salvezza: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle

Penultima della stagione con sfide, alle ore 15, che interessano anche la salvezza che vede coinvolte Figline e San Donato.

Terranuova Traiana-Figline (arbitro: Mazzer di Conegliano). Al ’Matteini’ gara importante fra due valdarnesi in cerca dei tre punti per continuare a inseguire la salvezza attraverso i play out. Una battaglia non facile, specie per il Figline attardato di un punto rispetto ai rivali, che per raccogliere il massimo del risultato dovrà necessariamente ritrovare i gol di Mugelli (nella foto), Ciravegna e Dama. Per la formazione, Beoni dovrà rinunciare ancora a Francalanci, ma può contare sull’attaccante Bruni e il centrocampista Zellini. Nella Terranuova Traiana tanti ex di turno: in primis il tecnico Becattini, oltre a Mannella, Degl’Innocenti, Saitta, Bega, Privitera, Marini, Iaiunese e Zhupa.

Aquila Montevarchi- San Donato Tavarnelle (arbitro: Mariani di Livorno). Al ’Brilli Peri’ il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli si gioca la partita più importante della stagione che in caso di vittoria può valere la salvezza diretta. Non sarà una gara facile in quanto anche la squadra rossoblù dell’ex Rigucci ha lo stesso obiettivo dei tre punti per mettere al sicuro la classifica. Al San Donato che si presenta al completo, con gli ex Cellai, Gistri e Borgarello servirà una grande gara utilizzando lucidità e precisione nel tiro a rete con i vari Doratiotto, Gubellini, Senesi e Seghi.

Giovanni Puleri