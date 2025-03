Sfide in Prima categoria. Orbetello, devi ripartire

Oggi, nella ventiseiesima giornata del girone C di Prima categoria, all’Ottorino Vezzosi l’Orbetello riceverà la visita del Pomarance, formazione da affrontare con molta cautela. L’undici orbetellano, primo in classifica, vuole rafforzare il suo primato e punta decisamente alla conquista dei tre punti in palio. I lagunari, dopo la battuta d’arresto subìta nel turno precedente sul campo della Casolese, seconda con cinque punti in meno, sanno che non possono più permettere distrazioni. I senesi, che non hanno perso la speranza di vincere il campionato, saranno di scena a Porto Santo Stefano per affrontare l’Argentario, settimo. Formazione ostica e ben messa in campo quella santostefanese, guidata in panchina dalla coppia Berni-Milani.

Il Monterotondo, quinto, giocherà sul campo del Sangimignano, penultimo. Lo Scarlino di Massimo Cavaglioni (nella foto), che sta cercando di uscire a tutti i costi dalla zona playout se la vedrà in casa con il Donoratico mentre il Fonteblanda, proveniente da due sconfitte consecutive, cerca punti salvezza in terra senese con una diretta concorrente qual è il Gracciano. Infine il fanalino di coda Sant’Andrea proverà a centrare un risultato positivo sul campo del Pianella.

Il programma: Gracciano-Fonteblanda, San Gimignano-Monterotondo, Scarlino-Donoratico, Argentario-Casolese, Radicondoli-San Miniato, Orbetello-Pomarance, Pianella-S. Andrea, VenturinaLornano Badesse.