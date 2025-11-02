Sfide Sasso e Progresso, occhio alla salvezza

CASTEL MAGGIOREPer la prima volta in questo complicato avvio, il Progresso di Mattia Graffiedi è riuscito a inanellare due risultati utili consecutivi. E’ vero, non si è trattato di vittorie, ma di due pareggi, resta il fatto che, quella vista in queste ultime partite contro Rovato Vertovese e Pistoiese, è apparsa una squadra diversa da quella che era stata capace di raccogliere quattro punti nelle prime sette giornate.

Sia chiaro, la situazione di classifica – che parla di penultimo posto, a parimerito con la Trevigliese (che è da considerare davanti visto il successo nello scontro diretto) – è ancora complicata, ma la sensazione è quella che la band di Graffiedi sia finalmente riuscita a imboccare la strada giusta.

A stabilire se quest’ultima considerazione sarà corretta ci penserà la sfida in programma oggi in terra milanese. Alle 14,30, capitan Cestaro e compagni faranno visita al Sangiuliano City, diretta rivale per la salvezza che, in seguito ad alcuni risultati negativi (quattro punti raccolti nelle ultime sei), ha deciso, in settimana, di esonerare l’allenatore Francesco Parravicini e affidare la guida tecnica a Marco Sesto. Il cambio mister, si sa, molto spesso fornisce una scossa positiva all’ambiente anche solo a livello mentale e, alla grande voglia di rivalsa della compagine milanese, dovrà prestare la massima attenzione il Progresso, volenteroso come non mai di far ritorno a Castel Maggiore con un risultato positivo.

Obiettivo non semplice, ma non impossibile. E’ probabile che, per questa partita, che si giocherà a porte chiuse, mister Graffiedi potrà contare sull’ultimo e importante colpo di mercato Luca Belcastro che, sbarcato in rossoblù a metà della scorsa settimana, non ha potuto debuttare per un problemino fisico verificatosi nel corso della rifinitura.

Ma, nonostante questa pesante assenza, i giovani rossoblù si sono disimpegnati molto bene, per non dire alla grande, visto che al ‘Clara Weisz’, sono stati capaci di fermare sul pari (2-2 con doppietta di Mascanzoni) l’autentica corazzata del girone Pistoiese. Una grande prestazione che, se replicata, potrà garantire in futuro altre grandi soddisfazioni.