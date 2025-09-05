Sfila la Recanatese col neo acquisto Capanni

La "carrambata", alla fine, c’è stata davvero. Con un colpo da maestro, dopo un corteggiamento quotidiano durato almeno una ventina di giorni, il dt Cianni è riuscito a portare a Recanati l’atteso attaccante ed è un nome "hors categorie" per la quarta serie. Si tratta di Gabriele Capanni, esterno sinistro 25enne di grande talento che lascia la Ternana ed approda in giallorosso. Cresciuto nel settore giovanile del Milan la sua carriera si è tutta sviluppata tra i professionisti indossando anche le casacche di Novara, Catania, Cesena, Rimini e Pianese. Nel suo percorso, purtroppo anche diversi contrattempi con vari infortuni che lo hanno condizionato ma questa potrebbe essere l’occasione del rilancio, considerando che il giocatore, originario di Città di Castello, i mezzi sicuramente li ha per fare la differenza. C’era anche lui alla presentazione di tutta la "galassia" leopardiana a Palazzo Venieri come gli altri volti nuovi di zecca, ossia Ghio, Ferro, Fiumanò e Chiarella per una prima squadra quasi nuova di zecca e sulla quale lo staff tecnico potrà lavorare con diverse alternative a disposizione. Come ha rimarcato sul palco di Palazzo Venieri lo stesso Cianni ci sono ben venti volti nuovi ed i confermati, rispetto alla stagione scorsa, si possono davvero contare sulle dita di una mano. A fare da portavoce del gruppo il neo-capitano Giuseppe Bellusci: "Dobbiamo trovare il fuoco dentro di noi per ottenere i risultati che vogliamo. Qui c’è davvero un terreno fertile per poter crescere, senza eccessive pressioni. Il gruppo, fondamentalmente, è giovane ma rispetto al campionato concluso a maggio la rosa è ampia e dobbiamo guardare al futuro con fiducia". Prima la passerella di tutte le compagini del vivaio partendo dall’attività di base con gli Under 7 per poi dare spazio alle varie squadre, sino all’Eccellenza femminile, reduce tra l’altro da due annate trionfali ed alla Juniores Nazionale. Un movimento poderoso che coinvolge 400 persone ed anche per questo il cortile dello storico palazzo che ora ospita il Liceo era stracolmo, per una sorta di sold-out che ci si augura poter vedere anche allo stadio. A partire da dopodomani per l’atteso esordio contro il Notaresco: "vogliamo essere la squadra di questo territorio, ha rimarcato il presidente Daniele Maria Angelini e se sono qui è anche per il grande riferimento che continua ad essere la famiglia Guzzini. Obiettivi? Siamo in un girone difficile e competitivo ma credo che abbiamo le carte in regola per competere ad alto livello, soprattutto dopo i recenti arrivi". Vicini a lui lo storico Patron ascoltava ed annuiva: di presentazioni il buon Adolfo ne ha vissute decine ma questa, viste le vicissitudini, era sicuramente la meno scontata.