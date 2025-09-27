Sfredda sulla Civitanovese: "La squadra ha carattere"

"Non è affatto semplice fare bene in una situazione del genere, ma nonostante tutto la Civitanovese è una squadra che si fa rispettare". È quanto dice Giuseppe Sfredda, già direttore sportivo di Maceratese e Monturano e profondo conoscitore del campionato di Eccellenza. "Ho visto il team di Mercanti – chiarisce - a Monte San Giusto in Coppa Italia e a Fermo in campionato. È una squadra che lotta. Può contare sul proprio capitano, Visciano, giocatore che non c’entra niente con questa categoria per qualità, ma anche per serietà e temperamento. Contro la Sangiustese, è entrato e ha subito azzeccato una punizione perfetta, come non se ne vedono". La mancanza del gol resta il vero tallone d’Achille degli adriatici. Finora ne sono stati messi a segno soltanto due nel nuovo torneo, di cui uno scaturito grazie ad una autorete. "È ancora presto per trarre giudizi – premette l’esperto dirigente -. Probabilmente in attacco qualcosa manca, ma è normale. Tutte le vicende e le chiacchere che abbiamo sentito in estate hanno costretto il club ad allestire un organico in fretta e furia. Infatti si tratta di quasi tutti volti nuovi. Comunque, credo che la società tornerà sul mercato".

Rossoblù in cerca di riscatto alla quarta di campionato dopo le sconfitte contro Fermana e Matelica. Tuttavia anche l’avversario di domani, il temibile Tolentino, vuole rifarsi dopo il passo falso maturato ad Urbino (0-2). "I cremisi – spiega Sfredda – sono un’ottima squadra e ben allenata. Un gruppo che si conosce da tempo, con diversi elementi importanti. In attacco è andato via Lovotti, ma lo hanno rimpiazzato egregiamente ingaggiando Iori. Lo stop di Urbino ci può stare, i ducali pure sono una compagine ben allenata, che sa quello che vuole". Proiettandosi al match di domani (inizio alle 15.30 allo stadio "Della Vittoria"), la Civitanovese dovrebbe presentarsi con tutti gli effettivi a disposizione, mentre il Tolentino non potrà contare sullo squalificato centrocampista Marasca e, molto probabilmente, sull’infortunato difensore Strano. "Quest’anno – conclude Sfredda – il torneo è più bello della scorsa stagione e molto livellato. C’è qualità dalla prima all’ultima, non vi sono squadre materasso. K Sport potrebbe essere la favorita, il Trodica non si nasconde, ma anche lo stesso Tolentino e l’Urbania sono da tenere sott’occhio. Resto sorpreso da questo avvio no della Sangiustese, un’ottima realtà".