Show della Real Cerretese. Lampo Meridien ribaltata

lampo meridien

2

real cerretese

3

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fanani (57’ Taverna), D’Angelo (78’ Bastogi), Di Vito, Massaro, Simi, Fattorini, Mazzanti (66’ Aquilante), Pirone (89’ Sabatini), Del Fa, Benedetti (64’ Vitolo). All. Magrini.

REAL CERRETESE: Nigro, Tramacere Falco (58’ Menconi), Pagliai, Fioravanti, Lamberti, Mordagà, Melani, Nieri (77’ Fedi), Masoni (95’ Pisano), Bouhafa, Cerboni (77’ Meucci). All. Petroni.

Arbitro: Improda di Empoli (assistenti De Stefano e De Matteis di Empoli).

Reti: 36’ Pirone; 45’ Benedetti; 64’ Fioravanti; 79’ Bouhafa; 84’ Masoni.

LAMPORECCHIO – Altra sontuosa prestazione della Real Cerretese, che sotto 2-0 al termine del primo tempo ribalta la Lampo Meridien e fa un passo verso i quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Adesso, infatti, nell’ultima sfida del triangolare del prossimo 10 gennaio a Cerreto Guidi contro la Larcianese, i biancoverdi avranno due risultati su tre a disposizione per qualificarsi. Ma torniamo alla sfida de I’ Giardinetti’ dove, nonostante diversi cambi nella formazione iniziale, la squadra di Petroni prende subito in mano le redini del gioco e sfiora più volte il vantaggio. Al tramonto della prima frazione, però, si fa beffare dai guizzi di Pirone e Benedetti che portano inaspettatamente in vantaggio di due reti i padroni di casa. Nella ripresa, però, arriva veemente la reazione della truppa ’medicea’, che rientra in partita con un eurogol dal limite dell’area di Fioravanti, perfetta la sua conclusione che si spegne sotto l’incrocio dei pali. La Real Cerretese insiste e al 79’ trova il pari con il solito bomber Bouhafa, che colpisce anche due traverse a legittimare la netta superiorità dei cerretesi. Ad una mancia di minuti dal triplice fischio finale, poi, ci pensa il giovane Masoni a piazzare il decisivo sorpasso con un preciso colpo di testa.

Simone Cioni