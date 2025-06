Si accendono i motori. Mercato, ecco i nomi

La concentrazione da parte della dirigenza e del mondo Pisa nella giornata di ieri, per forza di cose, si è riversata sull’arrivo di Alberto Gilardino. Martedì però, come raccontato, ha avuto luogo l’incontro sempre tra le parti per discutere del mercato. Da attendere così nei prossimi giorni un’accelerata da quel punto di vista. Il direttore generale Giovanni Corrado e il diesse Davide Vaira sono chiamati a lavorare per consegnare al tecnico dei rinforzi (oltre a Vural e Lusuardi) il prima possibile, magari già in occasione del ritiro di Morgex.

Con quaranta elementi in rosa, sarà prima di tutto da gestire le uscite. Ma c’è più tempo, intanto, come scritto, i calciatori che non faranno parte del progetto non prenderanno parte al lavoro in Valle d’Aosta, aggregandosi alla Primavera. I nomi noti restano i soliti. La pista con il Napoli si fa più complicata: per Simeone, grande sogno nerazzurro per l’attacco, sul quale si mantiene vivo e forte l’interesse del Siviglia, voluto fortemente dall’allenatore Almeyda, e considerando anche i rapporti tra i club, con gli azzurri che vogliono chiudere per Juanlu.

Altro nome sul quale vige l’interesse nerazzurro è Mazzocchi, ma anche in questo caso il Pisa vede una concorrente, il Sassuolo. Mentre Obaretin e Zerbin sono gli altri calciatori di proprietà partenope sul quale i nerazzurri hanno messo gli occhi. Rimaniamo in difesa: Dawidowicz da tempo è il primo nome per il reparto, dato anche il fatto che arriverebbe a parametro zero. Attese novità nei prossimi giorni.