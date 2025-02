Si avvicina la sfida con la Vigor. La Fermana ritrova l’ex Mauro Antonioli

Si avvicina la sfida di domenica in casa della Vigor Senigallia per la Fermana che avrà tutti i crismi, o quasi, di uno scontro diretto. La Vigor non attraversa un buon momento e anche l’avvento di Mauro Antonioli, tecnico della Fermana ai tempi della Serie C, non ha portato l’inversione di tendenza. Curiosamente si affrontano due squadre che hanno cambiato guida tecnica rispetto a quel pareggio del match di andata, con Bolzan e Clementi sostituiti da Brini e appunto Antonioli. Per il tecnico romagnolo sulla sua strada una Fermana con la quale ha vissuto un’annata molto positiva. Quella de pre-covid in cui arrivò per sostituire un mostro sacro come Flavio Destro e che si era impennata nel rendimento dopo il mercato di Gennaio. Indimenticabile il successo del Riviera delle Palme con gol di Neglia, 3 febbraio 2020 ma poi ne arriveranno altri come ad esempio quello interno sul Sudtirol e quello tra gli applausi del pubblico di pausa a Padova. Squadra lanciatissima verso i play-off che invece fu fermata dalla pandemia dopo il pari casalingo con la Vis Pesaro. L’anno successivo non la medesima sorte per Antonioli che riparte da Fermo ma dopo quattro mesi arriva l’esonero con l’arrivo ci Giovanni Cornacchini in panchina. Ma un doppio precedente da ex Antonioli contro la Fermana ce l’ha e risale al 29 ottobre 2022 quando con la sua Imolese sbancò (con l’uomo in meno) il Bruno Recchioni per 2-1: gol di Zanini e Fonseca per gli emiliani, Fischnaller per i canarini. Al ritorno fu uno 0-0 con Borghetto decisivo sul rigore di Simeri. Sulla strada della FErmana in precedenza anche con il Ravenna, prima nella Poule Scudetto e poi in Serie C: cinque gare senza mai perdere e con un solo gol subito. Ma ora il contesto è completamente diverso, si tratta di Serie D e di due squadre vanno rigenerate da un lato e messe in sicurezza dall’altro. Fermana che si presenta all’appuntamento senza Romizi, ex di turno, per squalifica. Ma punterà sul solito attacco pesante con Bianchimano e Dee Silvestro molto bene anche domenica scorsa mentre ci si attende più verve da Sardo. L’attaccante romani ha i colpi giusti per fare male e questo è il momento di dimostrarlo. Occhio anche al fondo del Bianchelli, sintetico rigenerato non troppo tempo fa e superficie anomala sulla quale giocare con rimbalzi differenti rispetto all’erba naturale. In mediana da vedere le scelte di Brini per sostituire Romizi con Pappalardo che ha ben impressionato domenica al suo ingresso ma anche con Mavrommatis che scalpita mentre dietro maglia da titolare certa per il rientrante Cocino.

Roberto Cruciani