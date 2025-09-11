Si dividono le strade tra club e difensore. Recanatese, è addio con l’esperto Bellusci

La scelta è stata, sintetizzando al massimo, dolorosa ma inevitabile. Le strade della Recanatese e di Giuseppe Bellusci si dividono, verrebbe da dire consensualmente... ma non troppo. Spieghiamo in breve: la decisione indubbiamente non rende felici nessuno, tantomeno lo staff tecnico giallorosso che aveva puntato forte sul carisma e sull’esperienza del 36enne difensore ex Ascoli, Monza e Palermo, dal curriculum prestigiosissimo e che ebbe anche il coraggio l’anno scorso di rimettersi in discussione in una categoria a lui totalmente sconosciuta. Ciò è tanto più vero se consideriamo che gli era stata anche affidata la fascia di capitano, confidando nelle doti di leadership, derivanti, si presumeva, proprio dal suo pedigree. È subentrata poi la durissima realtà che ha messo a nudo, nelle due partite ufficiali disputate sinora, l’enorme difficoltà a reggere il "peso" della Serie D dove comunque, volenti o nolenti, lo spessore tecnico ed anche quello fisico sono tutt’altro che disprezzabili.

Bellusci ci avrà anche messo volontà, impegno ed applicazione ma l’impatto è stato devastante. Gli 8 gol subiti contro Maceratese e Notaresco debbono essere addebitati all’intera squadra che, tra l’altro, ora è chiamata ad assumersi ed accollarsi ulteriori responsabilità, ma si vedeva lontano un miglio che l’esperto centrale sbruffava e faticava a tenere il passo e certi avversari, vedi Saveriano Infantino, non è che si distraggono guardando la luminosa carriera di chi gli sta di fronte. Ecco quindi che, dal faccia a faccia tra Cianni ed il giocatore, è maturata questa decisione, magari nel contesto di una discussione che immaginiamo sotto molti aspetti, non sarà stata semplicissima. "Abbiamo riscontrato divergenze e vedute diverse – ha detto il dt Cianni – e per questo Bellusci non fa più parte del nostro progetto tecnico. Lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi, è stato un onore avere un giocatore del suo spessore a Recanati e gli auguriamo il meglio per il proseguimento della carriera e della vita. Rimane ad oggi un tesserato della Recanatese in attesa di trovare la migliore collocazione per lui con grande serenità e senza nessuna frizione".

Nel frattempo si è già fatto avanti concretamente il Trodica, ambiziosissima compagine di Eccellenza e l’affare andrà senz’altro in porto. Chiaramente però ora, attendendo la piena forma di Fiumanò e valutando anche il giovane Ghio, è necessario rafforzare il reparto e si riaprono le porte per il ritorno di Andrea Marafini, 25enne non confermato dal Pineto ed in attesa di sistemazione. A Recanati, visti i suoi trascorsi e considerati i progressi, vanta parecchi estimatori ed anche se negli ultimi giorni c’è stato l’interessamento del blasonato Chieti, ma il buon Cianni ha sicuramente delle valide carte da giocare.