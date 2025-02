Si gioca a Fermignano. Sangiustese, nel mirino il fanalino di coda Fano

"Ecco una gara dalle mille insidie: si rischiano infatti delle figuracce qualora non ci sia l’approccio giusto". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, avverte i giocatori di non sottovalutare Fano e di non farsi condizionare dal fatto che sia ultimo in classifica e dai 28 punti di differenza. Si giocherà a Fermignano e il fischio d’inizio sarà dato alle 14.30. Sono le classiche partite in cui c’è tutto da perdere, specialmente per una formazione che nel girone di ritorno ha ingranato le marce alte che le hanno permesso di insediarsi nei playoff, e adesso la Sangiustese farà di tutto per rimanerci.

"Come sempre – spiega il tecnico dei rossoblù – i miei si sono allenati molto bene in settimana. Sono contento di loro, vanno sempre a mille, lavorano ogni giorno con intensità. Tornando alla gara di oggi contro Fano, c’è il rischio di rilassarsi perché loro hanno dei problemi che invece per gli avversari potrebbero essere una molla per dare ancora di più". Il Fano è all’ultimo posto con soli 3 punti, tuttavia finora non ha subito tanti gol nelle varie partite. La Sangiustese si presenta all’appuntamento senza gli infortunati Lanza e Morazzini, non ci sarà nemmeno Maquiesse fermato dal giudice sportivo. I rossoblù vogliono continuare tenendo lo stesso passo mostrato nella seconda parte di campionato quando ha battuto Osimana, Portuali Dorica e Monturano, inoltre nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Chiesanuova al termine di una bella prestazione. "Abbiamo cambiato passo, abbiamo recuperato gli infortunati e ora – conclude Giandomenico – sta bene chi prima stava fuori. Adesso è una Sangiustese che ha ritmo, pedala, ha convinzione su costa facciamo, insomma sono tante piccole cose che messe assieme fanno questi risultati".