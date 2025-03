Si lavora duro in vista del Fossombrone. Fermana, aggressività e difesa sempre a 4

Lavora tanto in campo la Fermana di Mirko Savini passando dalla preparazione fisica con la doppia seduta di mercoledì necessaria in questa fase per ritrovare il fondo necessario, alla parte tattica e tecnica. E’ chiaro che a Teramo, arrivato appena il giovedì precedente, il tecnico romano non abbia potuto incidere sostanzialmente, ripartendo dagli equilibri che già erano presenti. Fare rivoluzioni in 72 ore è impossibile. Anche quindici giorni non sono un’eternità ma di certo alcune linee sono state tracciate. Ad esempio a Teramo, per necessità (squalifica di Casucci), si era rivisto un Karkalis esterno sinistro nel suo ruolo naturale, quello che lo ha visto smepre protagonista in C prima di accentrarsi nelle ultime stagioni. Ma il rientro di Casucci non dovrebbe spostare la sua posizione a sinistra, con il 2004 siciliano pronto a prendersi la fascia destra, lui destro naturale che da quel lato del campo ha praticamente sempre giocato. In mezzo si andrà a prendere una maglia da titolare Cocino al fianco di Tafa. Tutti nel loro ruolo "naturale" e non sembra essere un dettaglio. In mezzo al campo probabile vedere dal primo minuto la coppia formata da Etchegoyen e Romizi e da loro si attende soprattutto di aumentare il numero dei giri del motore e tenere la squadra corta e aggressiva, Questo vuole il tecnico, aggressività recupero palla e andare subito a cercare la porta avversaria tenendo ovviamente i reparti molto stretti. Sardo e De Silvestro sugli esterni, a loro si chiedono le giocate decisive con Mavrommatis, quota 2006, in zona centrale a fare da incursore e disturbare l’avvio della manovra avversaria. L’obiettivo è sempre quello di innescare Bianchimano magari cercando qualche cross dal fondo, perché i suoi centimetri devono essere preziosi in area. Queste le chiavi di una Fermana che verosimilmente opterà per questa soluzione dal punto di vista tattico ma deve cercare un approccio diverso andando ad essere aggressiva e cercare proprio di trovare quella rete che è il vero cruccio stagionale. Domenica è una gara che deve segnare la svolta in questo mini torneo finale, in cui giocarsi le speranze di salvezza mettendo in campo anche motivazioni che sono ben più alte di quelle di un Fossombrone che guarda con interesse solo al quinto posto. Non ci sono grandi alternative ai tre punti, per rendere il finale di stagione interessante e ancora con un senso vero per la Fermana. Roberto Cruciani