Si parte con le Coppe. C’è Larcianese-Lucchese

I campionati inizieranno a partire dalla metà del prossimo mese. Ecco, quindi, che l’attenzione delle compagini di Pistoia e provincia sarà focalizzata sulla coppa, che rappresenterà se non altro l’occasione per affinare ulteriormente gli automatismi e ritrovare il feeling con i novanta minuti prima del debutto in campionato. Le coppe di Eccellenza e Promozione saranno le prime a prendere il via, entrambe il 31 agosto: quel giorno in Coppa Italia d’Eccellenza, la Larcianese sfiderà la Lucchese nel primo turno del triangolare. Per vedersela contro il San Giuliano il 7 settembre successivo (in caso di sconfitta contro i lucchesi) o il 17 settembre (in caso di vittoria).

Per quanto concerne la Coppa Italia di Promozione, la prima delle tre a scendere in campo sarà il Casalguidi di coach Ivan Paolacci, che affronterà i pisano del Cuoiopelli. I canarini, a seconda del risultato di quest’ultimo incontro, potrebbero sfidare nella seconda giornata già la Lampo Meridien dell’ex Marco Benesperi, che riposerà nel corso della prima. Entrerà in scena nel corso della seconda giornata di domenica 7 anche il Ponte Buggianese sfidando la perdente del match fra Urbino Taccola e Pietrasanta.

Il 7 settembre prossimo inizierà anche la prima giornata dei triangolari di Coppa Toscana di Prima categoria: da seguire con attenzione CQS Tempio Chiazzano–Montagna Pistoiese (con la perdente che affronterà l’Atletico Spedalino il 14 settembre) ed AM Aglianese–Intercomunale Monsummano (con Quarrata ad attendere l’esito del primo incontro). E si scende così in Coppa Toscana di Seconda categoria, con il 7 settembre che propone una serie di incroci sulla carta interessanti: Cintolese – Borgo a Buggiano, Chiesina Uzzanese – Academy Tau, Virtus Montale – Olimpia Quarrata e Montalbano Cecina – Pistoia Nord. Nelle successive due giornate, previste per il 14 settembre ed il 24 settembre successivi, entreranno in scena anche Pescia, San Niccolò e San Felice.

Il 29 agosto prossimo scadrà poi il termine ultimo per l’iscrizione al campionato di Terza categoria, che dovrebbe iniziare entro la fine del prossimo mese ed essere preceduto dalla Coppa Pezzimenti vinta nella passata stagione dall’Hitachi che ha successivamente rifiutato il ripescaggio in Seconda.

Giovanni Fiorentino