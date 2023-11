Si sblocca il Ravenna Women

La tanto attesa prima volta è arrivata. Il Ravenna Women, pareggiando 1-1 a San Marino, ha evitato per la prima volta in stagione la sconfitta, sbloccando lo 0 nella classifica dei punti. Un momento importante che - questo l’auspicio - possa essere la boa attorno alla quale svoltare la stagione in corso, certamente non partita nel migliore dei modi. Anzi. È già la 7ª giornata di campionato, ma la stagione delle giallorosse è iniziata tardissimo e tra mille difficoltà: va ricordato che a inizio estate la vecchia proprietà aveva, di fatto, rinunciato alla serie B liberando, praticamente, l’intera squadra.

A salvataggio avvenuto, ma a luglio inoltrato, mentre le avversarie iniziavano la preparazione il Ravenna ha iniziato a cercare le giocatrici per la squadra, cambiando allenatrice alla vigilia della prima gara, col Cesena in Coppa Italia. E assemblare una squadra da zero, con poche atlete di esperienza della categoria, non sicuramente un’impresa da poco. Questo potrebbe certamente avere inciso sull’andamento stagionale delle giallorosse, intenzionate a recuperare il terreno perduto. Quel che ha ben impressionato contro la San Marino Academy è stata la personalità della squadra in campo e, in verità, il pari sta davvero stretto al Ravenna. "Un punto che ci dà morale – dice il tecnico delle bizantine, Elena Proserpio Marchetti – e che deve essere un punto di partenza. Ma un punto che mi lascia, personalmente, anche l’amaro in bocca per i due persi: negli spogliatoi mi sono più arrabbiata per questo che gioito per il primo pari". Il gol di Chiara Barbarino, classe 2004, ha sbloccato il Ravenna ma restano i problemi realizzativi di una squadra che ha segnato appena 3 reti: "Stiamo lavorando moltissimo sotto questo aspetto – conclude l’allenatore giallorosso – ma comunque questo pareggio ci dice che in questo campionato ci possiamo stare".

