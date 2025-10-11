Si torna in campo. Domani le rossonere ospitano la Roma campione d’Italia

Dopo il turno d’esordio vincente contro due neopromosse, Milan e Inter Women tornano in campo nel weekend con l’obiettivo di dare continuità. Ma il livello degli avversari si alza notevolmente. Le nerazzurre, oggi alle 17.30, fanno visita alla Fiorentina, reduce dal ko contro il Napoli ma da considerare sempre tra le squadre in grado di lottare per le prime posizioni. L’Inter dovrà inoltre gestire al meglio le energie fisiche e le rotazioni visto il doppio impegno in Europa Cup nei giorni settimanali.

Match ancora più difficile invece per le rossonere, che domani alle 12.30 ospitano la Roma a Fiorenzuola D’Adda. Il Milan dunque avrà la possibilità di testare le proprie elevate ambizioni contro le giallorosse, campionesse d’Italia nel 2023 e 2024. Cerca riscatto infine il Como Women, tuttavia pure qua l’impresa appare di quelle toste. Dopo il ko contro la Lazio, le lariane (oggi alle 15) vanno in scena sul campo della Juventus, detentrice di tutti e tre i titoli ufficiali del calcio femminile e favorita numero uno per replicare i vari successi.

Al.St.