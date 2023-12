Sicurezza Risaliti. Settembrini sfarfalla. Guccione non si vede

TROMBINI 6 Trentasei giorni l’infortunio di Ancona, ritrova il posto con una prestazione solida. Incolpevole sul gol.

LAZZARINI 5 Schierato a destra soffre la vivacità di Guadagni ed è in ritardo nella chiusura su Rizzo Pinna in occasione dello 0-1. (Dal 79’ GADDINI 6,5 Suo l’assist per Pattarello).

RISALITI 6,5 Attento in marcatura, non concede di fatto nulla a Magnaghi. (Dall’85’ CHIOSA sv).

MASETTI 6 Alterna buone cose a qualche errore in disimpegno. Nel complesso se la cava.

MONTINI 6 Dirottato a sinistra incrocia l’ex compagno Russo e lo contiene bene. E’ uno dei pochi che attacca con convinzione.

DAMIANI 5,5 Ha il compito di interdire davanti alla difesa, ma finisce spesso preso in mezzo al centrocampo avversario. (Dal 79’ RENZI sv).

FOGLIA 6 Senza Mawuli è lui a guidare la mediana. Cerca di dare equilibrio senza strafare. (Dall’85’ CASTIGLIA sv).

IORI 6 Si piazza a sinistra sulla linea dei tre assaltatori alle spalle del centravanti ed è frizzante. (Dal 69’ SETTEMBRINI 5,5 Perde una palla sanguinosa da cui scaturisce la rete ospite).

GUCCIONE 5,5 Fatica da accendersi. Spesso spalle alla porta o costretto ad arretrare troppo.

PATTARELLO 6,5 Pronti via ci potrebbe stare un rigore su di lui. Da li in avanti non ne azzecca praticamente una. Fino alla zampata finale che vale un punto d’oro.

GUCCI 6 Una girata di testa che impegna Chiorra nella prima frazione, ma soprattutto il diagonale nella ripresa che si stampa sul palo. Nel finale spreca il tapin sotto misura.

Andrea Lorentini