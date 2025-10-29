Acquista il giornale
Siena al banco di prova con il Prato. Bellazzini vuole una prova di carattere

di ANGELA GORELLINI
29 ottobre 2025
Si è aperta una nuova settimana di allenamenti per il Siena. I bianconeri si sono ritrovati all’Acquacalda per iniziare a preparare la prossima sfida, la gara casalinga con il Prato. E lo hanno fatto con alle spalle il pareggio ottenuto sul campo del Ghiviborgo, un pareggio inseguito fino ai minuti di recupero e arrivato quando ormai le speranza sembravano spente, per questo entusiasmante. Se quella di Ghivizzano non è stata la miglior prestazione centrata dalla Robur dall’inizio dell’anno, è stata comunque una prova di carattere e caparbietà che ha portato a otto i risultati utili consecutivi ottenuti dall’inizio della stagione. Un ottimo viatico in vista del test del Franchi: il Prato si è presentato ai nastri di partenza come l’anti Grosseto, la squadra più accreditata insieme a quella di Indiani, secondo gli addetti ai lavori, fosse solo per gli investimenti fatti dalla proprietà. L’inizio, eppure, non è stato semplice, condizionato probabilmente dalla partenza ritardata. Ma, tra una frenata e un’accelerata e una classifica che chiede soltanto di essere migliorata (ottavo posto, 15 punti, frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), quello di Venturi è un gruppo di valore, impreziosito dall’arrivo in corsa dell’ex Livorno Rossetti in attacco e, qualche ora fa, dal trasferimento dell’ex Pistoiese Polvani in difesa. Senza dimenticare il pubblico del Lungobisenzio: un’arma in più per gli undici in campo, pronto a spostarsi in massa al seguito della squadra.

Il Siena, insomma, sa cosa lo aspetta: una sfida complicata, un banco di prova, il primo della lunga serie che attende i bianconeri nel mese di novembre. Mister Bellazzini, per la partita, potrà contare su Nardi che, dopo il lungo stop, si è rivisto in campo a Ghivizzano: una manciata di minuti per respirare di nuovo l’aria della partita e mettere benzina nel motore. Dovrebbe essere della gara del Franchi anche Tosini che già la scorsa settimana ha ripreso a lavorare con la squadra domenica scorsa si è rivisto in panchina: la disponibilità del centrocampista, classe 2006, offrirà al tecnico bianconero, che fino all’infortunio gli aveva sempre destinato la maglia titolare, una possibilità in più nella scelta degli under e quindi degli uomini da mettere in campo. Oggi, per Somma e compagni, doppia sessione di lavoro. Domani, venerdì e sabato, allenamenti mattutini.

© Riproduzione riservata

