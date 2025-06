Siena: Bellazzini guida il ringiovanimento della rosa 2025/2026

A una decina di giorni dalla nomina di Bellazzini (nella foto) come nuovo allenatore del Siena, la Robur sta muovendo i primi passi nella costruzione dell’organico 2025/2026. In queste ore il direttore sportivo, Simone Guerri, sta contattando i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, e in attesa di un eventuale rinnovo. La sensazione è che la rosa possa essere smantellata, nell’ottica di un ringiovanimento generale – peraltro annunciato dallo stesso Guerri al termine dello scorso campionato – partito proprio con la scelta di Bellazzini, tecnico giovane, alla seconda esperienza su una panchina da primo.

L’unica ufficialità, al momento, è quella della separazione dal capitano Tommaso Bianchi. Ma presto potrebbero arrivarne anche altre, quella di Giusti, che potrebbe pagare, appunto, la scelta di piazzare un under tra i pali, Achy, Candido, Masini, oltre a Galligani, fuori dal progetto bianconero ancor prima che finisse la scorsa stagione (per il derby con il Grosseto non era tra i convocati). E non è escluso che potrebbe salutare anche qualche calciatore ancora sotto contratto.

Tant’è che stanno già uscendo i primi nomi di calciatori finiti nel mirino della Robur, per quanto tutti ‘over’: un profilo che piace, di valore per la categoria, è quello dell’attaccante Vieri Regoli (classe 1992), nell’ultima annata in forza al Livorno (la squadra di Indiani si giocherà domani a Teramo il titolo di Campione d’Italia contro il Siracusa). Sul giocatore, comunque, ci sono diversi club. Un altro profilo attenzionato dal Siena, quello dell’ex Pianese Nicolò Ledonne (2004), reduce da un campionato diviso tra Juventus Next Gen e Giana Erminio e costellato da un fastidioso infortunio. Un’operazione complicatissima, per il valore del giocatore, che difficilmente scenderebbe di categoria (dove può fare la differenza).

Sempre sul fronte attacco, in attesa di capire cosa verrà deciso su Boccardi, in scadenza di contratto, attenzione anche a Nottoli e Noccioli, allenati lo scorso da Bellazzini al Ghiviborgo (Gori, miglior marcatore dell’intera Serie D, praticamente un sogno). Per il centrocampo il nome più gettonato, quello di Edoardo Ceccuzzi, classe 1999, in uscita dal Foligno.