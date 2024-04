Siena cala il tris contro Audax Rufina. Mantenuto il record dell’imbattibilità

SIENA

3

AUDAX RUFINA

1

SIENA (4-3-1-2) Gueye; Morosi, Biancon (16’st Cavallari), Achy, Agostinone (24’st Bertelli); Bianchi, Lollo (30’st Ivan), Masini; Boccardi (39’st Costanti); Granado (16’st Hagbe), Galligani. Allenatore Magrini.

AUDAX RUFINA (4-3-3) Lanzini; Sequi, Grazzini, Bianchi (14’st Poggiali), Castri; Liepa (35’st Falugiani), Maccari (23’st Somigli), Falcini (39’st Celli); Tanini, Bachi (23’st Di Vico), Ferretti. Allenatore Diotaiuti.

Arbitro: Bini di Macerata (Scellato-Laci).

Reti: 10’st e 21’st Galligani, 19’st Masini, 30’st Tanini.

Note: Recuperi: 2 e 3. Ammoniti: Maccari, Morosi.

SIENA – Il Siena ci mette un tempo a prendere le misure dell’Audax Rufina e a ritrovare la brillantezza delle giornate migliori. Poi arriva l’ennesimo successo, nel giorno della celebrazione della promozione in D ottenuta tre settimane prima a Sansepolcro. La cronaca. All’8’ prima parata per il giovane Guye, su colpo di testa di Bianchi. Palla deviata. Al 16’ ci prova Liepa, destro alto. Avvio del Siena piuttosto soft: nei primi 20’ non ci sono azioni degne di nota fino al cross di Agostinone. Provvidenziale la chiusura in corner di Grazzini. Al 30’ prima vera occasione del Siena: Boccardi pesca Granado in area, l’assist del brasiliano per Galligani è lungo e permette alla difesa di liberare l’area. Nel finale di tempo l’Audax ci prova da fuori, stavolta con Tanini: il sinistro volante del numero 10 è però sbilenco. Nel secondo dei due minuti di recupero Boccardi ha una buona occasione davanti a Valentini ma perde il tempo del primo controllo, ci prova allora Morosi dalla distanza ma il portiere dell’Audax blocca.

Meno soporifera la ripresa: prima Valentini (3’) compie un intervento sul destro dal limite di Boccardi. Poi sul ribaltamento di fronte Gueye è bravo sul diagonale di Maccari. Il gol lo trova poco dopo la Robur con Galligani che segna il suo 15° centro stagionale saltando un difensore e il portiere e appoggiando la sfera in fondo alla porta vuota, 1-0. Il raddoppio arriva con Masini qualche minuto più tardi. Bianchi, pescato da Galligani, serve la mezzala che è bravissima a piazzare un destro secco alle spalle di Valentini, 2-0. Il portiere dell’Audax evita il tris con una super parata su Boccardi ma la rete arriva comunque, ancora con Galligani che segna direttamente da corner. Va in gol anche la Rufina, con Tonini che da fuori sorprende Gueye, 3-1. Il portiere di casa evita il secondo gol dell’Audax nel finale con una ottima uscita su Celli.

Guido De Leo