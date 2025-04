Siena Calcio annuncia il Summer Camp 2025 allo stadio Artemio Franchi

Come già preannunciato nei giorni scorsi dal direttore generale bianconero, Simone Farina, il Siena Calcio ha organizzato, per l’estate ormai alle porte, il Summer Camp 2025. "Condotto da coach qualificati in un ambiente sicuro e stimolante – spiega la società –, il camp bianconero vuole essere uno spazio di apprendimento non solo del gioco del calcio, ma anche degli importanti valori che questo sport rappresenta. Per questo motivo, la location che ospiterà il Summer Camp sarà lo stadio Artemio Franchi, luogo che incarna lo spirito del calcio italiano e senese e quindi l’ambiente ideale dove allenare le nuove generazioni di calciatori e calciatrici. Di seguito le date ufficiali del Siena Fc Summer Camp. Summer Camp femminile 7-12 anni: 9-13 giugno. Summer Camp maschile 8-13 anni: 16-20 Giugno. Le modalità di iscrizione e ulteriori informazioni saranno rese note nei prossimi giorni. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un momento fatto di sport, unione e condivisione all’insegna dei colori bianconeri".