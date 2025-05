Siena Calcio Femminile Under 15 trionfa 5-1 contro Bellaria Cappuccini

Prosegue il trend positivo delle Under 15 del Siena Calcio Femminile: le ragazze di mister Pepi hanno battuto 5-1, in trasferta, il Bellaria Cappuccini. Le bianconere, fin dai primi minuti, hanno imposto il proprio gioco, con Caputo e Lucera a dominare il centrocampo e a fornire continui assist per Bensi e Sacchi. È stata proprio Lucera a sbloccare il risultato al 10’: dopo una mischia in area, si è avventata veloce sulla ribattuta e ha infilato in rete. Il secondo tempo è ripreso sulla falsariga del primo, ma una disattenzione delle senesi ha consentito al Bellaria di lanciarsi in contropiede e trovare l’1-1. Le senesi però non si sono scomposte e pochi minuti dopo, una nuova mischia ha portato all’assegnazione di un calcio di rigore per fallo di mano. Caputo, dal dischetto ha realizzato, con freddezza, il 2-1. Nei minuti finali, ancora Caputo — di nuovo dagli undici metri — ha firmato la sua personale doppietta, portando il risultato sul 3-1. Nel terzo tempo la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, ma le bianconere hanno continuato a controllare il gioco. Lucera, dopo diversi tentativi, ha trovato la sua seconda doppietta stagionale. A chiudere le danze ci ha pensato Falsetti con un gran tiro da fuori area.