Siena Calcio Femminile Under 17 vince contro Barberino e consolida il secondo posto

Le ragazze dell’Under 17 del Siena Calcio Femminile hanno conquistato tre punti preziosi sul campo dello Spartaco Banti di Barberino, consolidando così il secondo posto in classifica. Nel primo tempo le due squadre hanno battagliato principalmente a centrocampo, senza creare, nonostante l’aggressività, vere occasioni da gol. Nel secondo tempo, invece, le reti non sono mancate: il Siena ha segnato l’1-0 con Landi, dopo una mischia in area. Pochi minuti dopo, il Barberino ha pareggiato con Tralloschi ed è poi passato in vantaggio con un tiro da fuori area di Agresti. Le senesi, senza perdersi d’animo, hanno trovato il 2-2 con Sacchi, dopo due affondi pericolosi. Hanno poi allungato, grazie alla doppietta di Luschi, servita, in entrambe le occasioni, da Jallali. A tempo scaduto il Barberino ha accorciato, di nuovo con Agresti. Al fine del risultato, fondamentali la determinazione e la mentalità delle ragazze di mister Signorini che hanno trovato la vittoria in una gara decisiva per il campionato.