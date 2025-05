Siena chiude la stagione 2024/2025 al Carlo Zecchini di Grosseto: niente play-off

E’ terminata ieri, al Carlo Zecchini di Grosseto la stagione 2024/2025 del Siena. Tra le due grandi deluse del campionato è finita in parità: la Robur ha chiuso sesta, il Grifone settimo. La squadra di Voria, per accedere ai play-off avrebbe dovuto vincere o pareggiare, sperando in un passo falso di Ghiviborgo e/o dell’ Orvietana, ma così non è stato e in terra maremmana è sfumato anche l’obiettivo minimo dell’annata. Negli ultimi, infuocati, novanta minuti di gioco, il campo ha quindi dato i suoi verdetti: con il Livorno promosso in Serie C già da diverse giornate, si sono qualificate ai play off, nell’ordine, Fulgens Foligno, Seravezza Pozzi, Ghiviborgo e Orvietana. Gli incroci saranno quindi Fulgens Foligno-Orvietana e Seravezza Pozzi-Ghivborgo. Nel pomeriggio di ieri si è definito anche, pure con qualche sorpresa, il quadro delle squadre che prenderanno parte ai play out: la Sangiovannese, capitolata nello scontro diretto con il Terranuova Traiana, ha raggiunto la già retrocessa Fezzanese in Eccellenza, San Donato Tavarnelle, Montevarchi e Flaminia Civita Castellana, protagonista di una rincorsa eccezionale, si sono salvate. Si giocheranno la serie D agli spareggi, incredibilmente, il Follonica Gavorrano, al pronti via tra le squadre più accreditate del raggruppamento, il Terranuova Traiana, il Figline e il Trestina. Le gare saranno quindi Follonica Gavorrano-Trestina e Terranuova Traiana-Figline. I play-off si giocheranno domenica 11 maggio (semifinali) e domenica 18 maggio (finali): al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i supplementari; persistendo la parità il verdetto sarà a favore della società miglior classificata in campionato. I play-out si giocheranno domenica 11 maggio. Tutte le gare inizieranno alle 16.

Angela Gorellini