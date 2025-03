Siena Club Fedelissimi. Il Premio Robur sarà assegnato a Roberto D’Aversa

Torna il Premio Robur. Il Consiglio Direttivo del Siena Club Fedelissimi ha deliberato, quest’anno, di assegnare il prezioso riconoscimento – destinato a chi si è particolarmente distinto nella scorsa stagione sportiva – a Roberto D’Aversa, ex bianconero negli anni della serie A e attuale allenatore dell’Empoli.

Roberto D’Aversa è stato uno dei più rappresentativi calciatori bianconeri nei primi quattro anni nella massima serie. Con il Siena ha giocato per quattro stagioni dal 2003 al gennaio 2007, collezionando 84 presenze e una rete. Al termine della carriera da giocatore ha intrapreso quella di allenatore con la Virtus Lanciano in serie B, per poi passare al Parma in Lega Pro con cui conquista la serie B battendo nella finale Play Off l’Alessandria e l’anno successivo ottiene la promozione in serie A.

Da quella stagione e fino ad oggi, Roberto D’Aversa ha sempre allenato in serie A, guidando, oltre il Parma, la Sampdoria, il Lecce e l’Empoli. Il premio Robur 2024, sarà consegnato a Roberto D’Aversa, mercoledì 19 marzo nel corso di una conviviale nella sede del Siena Club Fedelissimi.