Siena, con l’Orvietana 3 punti meritati. Grinta e bel gioco premia i bianconeri

Sì è liberata la Robur. Dalle catene della sfortunata sconfitta con il Tau Altopascio, dall’ansia del risultato, sempre pronta ad attanagliare testa e gambe. I bianconeri sono tornati da Orvieto con 3 bei punti in tasca, meritati, meritatissimi, fosse solo per quel secondo tempo in cui sono saliti in cattedra e si sono mangiati gli avversari, indifesi nella propria metà campo, nella speranza che lo svantaggio non diventasse una valanga (e avrebbe potuto esserlo con un pizzico in più di precisione).

Dopo un primo tempo equilibrato, senza troppe scosse, in cui le due squadre si sono annullate a vicenda, a inizio ripresa lo switch: il Siena, intraprendente e brillante dal punto di vista fisico, ha messo alle strette l’Orvietana e nel giro di sei minuti ha archiviato la pratica. Allo stadio Muzi sono così venute le migliori caratteristiche del gioco di Bellazzini, il fraseggio, gli inserimenti, i passaggi in verticale, grazie anche alle qualità dei singoli. Nardi, che si è preso anche i complimenti del tecnico avversario Rizzolo, si sta dimostrando, per tecnica e per fisicità, un’arma in più, Barbera e Ciofi due pedine di assoluta affidabilità, Noccioli un giocatore generoso che può fare la differenza, Vari uno scomodo cliente, sempre pronto a metterci lo zampino. La prestazione della Robur a Orvieto, insomma, se da una parte fa guardare al futuro con ottimismo, dall’altra fa vedere sotto un’altra luce anche l’inciampo della prima giornata con il Tau, deciso da episodi fin troppo sfortunati: l’obiettivo, adesso, è dare continuità ai tre punti conquisati in terra umbra. Ma non sarà una passeggiata: se un derby è sempre, di per sé, una partita a parte, al Franchi, sabato, arriverà un Poggibonsi ferito, intenzionato, dopo le due sconfitte che hanno caratterizzato il suo inizio, a dare ossigeno alla classifica. E la gara di Coppa Italia, giocata a fine agosto, ha dimostrato che i valori, in casa giallorossa, di certo non mancano. Il match andrà in scena in anticipo, in considerazione del turno infrasettimanale del successivo mercoledì (la Robur giocherà in casa dello Scandicci, il Poggibonsi ospiterà al Lotti il Sansepolcro). Una decisione, quella dell’anticipo, condivisa da bianconeri e giallorossi, con praticamente tutte le altre squadre del raggruppamento: a oggi, soltanto la partita Seravezza Pozzi-Trestina si giocherà regolarmente domenica. Tutti i match inizieranno alle 15.