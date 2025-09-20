Siena e Poggibonsi: l’ora del derby!. Bellazzini: "Attenzione, partita dura"

Non ingannino le due sconfitte con cui il Poggibonsi ha iniziato questo campionato: "Sarà una partita difficile, contro una squadra seria, vera", ha detto l’allenatore della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), presentando la sfida che attende domani i suoi ragazzi.

"I giallorossi arrivano da due risultati non buoni, ma da due prestazioni positive, in crescendo – ha evidenziato il mister –. Hanno sempre perso di misura. Anche in Coppa Italia contro di noi: in quella partita abbiamo incontrato delle difficoltà, affrontandoli, centrando la qualificazione con un rigore trasformato al novantesimo. E poi è pur sempre un derby, una partita a parte: dobbiamo giocare una grande partita se vogliamo portare a casa punti".

Scaccia quindi l’ipotesi, il tecnico, che le insidie maggiori, questo pomeriggio al Franchi, possano essere di stampo mentale. "Mi arrabbierei se fosse così – ha dichiarato –. Ma mi auguro, anzi credo proprio di no. Ci troveremo di fronte a problematiche anche calcistiche, contro un’ottima avversaria. Il campionato è tutto da compiersi, i punti adesso non contano nulla; e poi non esistono incontri facili, da nessun punto di vista".

"Non lo so con quale atteggiamento si presenteranno – ha proseguito Bellazzini –, noi dovremo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione, basandoci sui nostri principi di gioco, pronti a risolvere i problemi che il Poggibonsi ci creerà. In settimana abbiamo lavorato molto bene, sia sotto l’aspetto fisico, che tecnico, che tattico. E’ stata una buona preparazione".

La vittoria sull’Orvietana ha permesso alla squadra di allenarsi serenamente. "Sì, ma non troppo – ribatte l’allenatore bianconero –, perché deve esserci sempre il giusto equilibrio. La tranquillità va bene, ma deve essere accompagnata da un po’ di tensione, serve anche quella per centrare la prestazione".

La scelta di giocare in anticipo, oggi e non domani, è stata presa dal Siena e dal Poggibonsi e da molte altre società del girone, in virtù del turno infrasettimanale di mercoledì (la Robur busserà alla porta dello Scandicci, i leoni ospiteranno al Lotti il Sansepolcro). Ma Bellazzini non fa calcoli. "Noi ragioniamo sempre di partita in partita – spiega il tecnico bianconero della Robur –: la testa è tutta alla gara di oggi. Giocheranno i migliori, i ragazzi che ho visto meglio in settimana, martedì sarà lo stesso e così via per tutta la stagione".