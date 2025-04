Siena Fc annuncia Emma Villas Tour Operator come nuovo sponsor

Un nuovo sponsor per la Robur: nelle scorse ore il Siena Fc ha infatti annunciato l’arrivo, "nella famiglia bianconera, di Emma Villas Tour Operator, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville, casali e dimore di pregio), le cui azioni sono negoziate sul segmento Euronext Growth Milan. Attualmente, Emma Villas gestisce, in esclusiva, oltre 600 proprietà su tutto il territorio italiano accogliendo ogni anno più di 55.000 ospiti internazionali. Property management, Smart Hospitality, Concierge dedicato 7/7, Guest & Property Protection sono tra gli elementi caratterizzanti il modello di Emma Villas. Grazie a questa importante collaborazione, che vede il Siena Fc sposare una delle realtà più importanti del territorio, porterà numerosi benefit e vantaggi per tutte le persone che tramite il Siena Calcio verranno a visitare la provincia di Siena, o altre destinazioni in Toscana e in altre regioni d’Italia". Già nelle scorse settimane tra l’Emma Villas Volley e la Robur era nata una sinergia ì, concretizzata in una promozione dei biglietti per assistere alle partite delle rispettive squadre.