Siena Fc: Cambiamenti nell'organigramma per rafforzare la governance

Con una nota sul sito il Siena Fc ha ufficializzato qualche cambiamento nell’organigramma. "La società Siena Fc prosegue il lavoro di costruzione di una struttura solida e professionale. I cambiamenti annunciati mirano a rafforzare la governance del club nel lungo periodo, a chiarire le responsabilità e a garantire lo sviluppo costante dei settori maschile, femminile e giovanile – si legge nel comunicato a firma del presidente Jonas Bodin (nella foto) –. Simone Farina è nominato responsabile del settore giovanile, con attenzione particolare allo sviluppo dei giocatori e all’integrazione dei giovani talenti. Il suo compito sarà quello di aggiornare e valorizzare il piano formativo della società, assicurando ai nostri giovani le migliori condizioni per crescere sia come calciatori che come persone. In questo contesto, desideriamo ringraziare sentitamente Roberto Pierangioli per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico". Con Farina che passa a gestire la ‘cantera’ la società al momento ha quindi una sedia vacante che sarà occupata da Fredrik Dahlin che "assume il ruolo di Club Manager ad interim, con la responsabilità generale della gestione quotidiana e delle attività del club nel suo complesso".

Chi andrà via è invece il responsabile della comunicazione. "Ringraziamo Andrea Levorato per il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione e delle relazioni pubbliche. Andrea ha scelto di tornare con la propria famiglia nel Nord Italia, concludendo così la sua esperienza con il club. Il processo di selezione per un nuovo responsabile PR e media è già in corso, così come quello per un nuovo responsabile partnership". La gestione tecnica resta invece nelle mani di Simone Guerri che "prosegue il suo lavoro alla guida della prima squadra maschile, ricoprendo un ruolo chiave nel creare un collegamento naturale con il settore giovanile. Luigi Conte continua a gestire l’amministrazione del club, mentre Jenny Damgaard porta avanti lo sviluppo della sezione femminile ed è responsabile per l’organizzazione". "Sono profondamente grato per il lavoro svolto lo scorso anno. Ora guardiamo avanti con un team motivato e una direzione chiara - così un fiducioso presidente Bodin -. Passo dopo passo, stiamo costruendo un Siena più forte con rispetto per la storia e lo sguardo rivolto al futuro". Guido De Leo