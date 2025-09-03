Siena Fc, emozioni in bianconero. La nuova stagione parte al Franchi

Anticipata per il cinema all’aperto (che poi non c’è stato lasciando di stucco la società per la mancata comunicazione) la presentazione del Siena Fc, in un tiepido Franchi, si è svolta regolarmente, condotta dallo speaker Giacomo Muzzi e dalla neo responsabile della comunicazione Giulia Milanesi. La novità della serata sono stati i numeri di maglia, con la numerazione fissa scelta dai giocatori ma che sarà utilizzata però solo con l’arrivo delle nuove maglie nelle prossime settimane.

Questi i numeri scelti dai giocatori per la stagione che inizia domenica. I portieri: 12 Di Vincenzo, 22 Michielan, 1 Paolucci; per quanto riguarda i difensori numero 39 per Bellavigna, 34 Calamai, 24 Cavallari, 31 Conti, 2 Lapadatovic, 16 Somma, 77 Tosini, 14 Zanoni. I centrocampisti hanno scelto: il 4 per Barbera, 11 Ciofi, 19 Lucas, 27 Masini, 23 Mastalli, 5 Rossi, 15 Rogani, 30 Vlahovic. Infine gli attaccanti con il confermato Giannetti che ha optato ancora per la numero 9, poi 8 per Lipari, 17 Loconte, 32 Menghi, 10 Nardi, 21 Noccioli, 45 Soumahoro, 7 Vari e 29 per il giovane Ronchi.

A parlare per primo in assenza di un rappresentante della proprietà svedese, il direttore sportivo Simone Guerri. "Per noi è una serata importante – ha detto – speriamo di dare ai tifosi grandi soddisfazioni e di portare il club il più alto possibile, sia nel settore femminile che ovviamente in quello maschile. La rosa? Vogliamo trasferire a tutti i tesserati i valori che sono alla base del club. Abbiamo quindi pensato prima a questi aspetti rispetto alla tattica: sono contento di ogni ragazzo che è arrivato. Nessuno è qui per caso".

"Ho trovato una società molto disponibile e con dei valori che ho condiviso da subito e che sono stati uno dei motivi per cui ho accettato questa grande sfida – le parole di mister Tommaso Bellazzini –. Sono felice e onorato di essere qui in questa città e in questo stadio che meritano altri palcoscenici. C’è l’ovvio blasone del club ma soprattutto l’idea di una società che vuole fare le cose senza fare il passo più lungo della gamba e nel calcio moderno è difficile da trovare. Sono valori ed idee che ci porteranno più lontano".

Poi sulla rosa: "Vorrei una squadra che cerca di essere competitiva in tutte le 34 partite e che sappia trasmettere entusiasmo". Infine il neo capitano, Michele Somma: "Felice di essere qui e indossare la fascia da capitano – ha sottolineato l’ex Piacenza e Brescia –, è un motivo di orgoglio e una responsabilità quotidiana. Cercherò di essere esempio per chi è più giovane".

Guido De Leo