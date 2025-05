Siena Fc: il presidente Bodin punta alla Serie C con una nuova stabilità

"La nostra ambizione è chiara: il Siena raggiungerà la Serie C": all’indomani del pareggio di Grosseto, con cui è terminata la stagione della Robur, il presidente Jonas Bodin (nella foto), tramite un comunicato ufficiale, ha tracciato un bilancio del campionato appena concluso, con uno sguardo rivolto al futuro.

"È stato un anno impegnativo: non abbiamo raggiunto ciò che volevamo – ha esordito –. In tutto questo, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri fedeli tifosi, che ci sono stati accanto in ogni partita, in casa e in trasferta. A tutti i componenti nella nostra organizzazione, dai giocatori ai dirigenti e dipendenti che hanno messo cuore e anima nel loro lavoro quotidiano. E a tutta la città di Siena, che non ha mai smesso di prendersi cura del club. La vostra forza è il nostro fondamento. Robur Siena!"

"Vorrei anche sottolineare – si legge ancora nella nota – che per la prima volta in tre anni, stiamo iniziando una nuova stagione senza incertezze sulla proprietà del club. Questa stabilità ci offre un’opportunità inestimabile per pianificare a lungo termine e agire con una direzione chiara. Abbiamo il tempo e lo spazio per creare qualcosa di veramente buono, alle nostre condizioni. Ora inizia davvero il viaggio per la ricostruzione!"

"Per arrivare a questo traguardo – ha chiuso il numero uno della Robur –, non basterà solo tattica e struttura: serviranno cuore, disciplina e una concentrazione incrollabile. Dobbiamo lavorare con più impegno e intelligenza in ogni ambito del club, sia dentro che fuori dal campo. Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato l’organizzazione, un lavoro che continueremo a fare. Passo dopo passo, stiamo costruendo il Siena Fc che tutti vogliamo vedere: un club di cui essere orgogliosi. Grazie per averci creduto. Il futuro inizia ora".

Parole apprezzabili, quelle del presidente Bodin, alle quali, la piazza si aspetta seguano i fatti. L’amarezza per l’annata appena conclusa, fatta più di dolori che di gioie, terminata senza il raggiungimento neanche dell’obiettivo minimo, i play off, è ben tangibile nella Siena bianconera. L’entusiasmo rinato con la vittoria del campionato di Eccellenza si è consumato come una candela e servirà una grande risposta da parte della proprietà perché il Franchi, il prossimo anno, torni a riempirsi, perché i tifosi siano ‘orgogliosi’ del Siena Fc".

E’ chiaro che nelle prossime settimane bisogna aspettarsi i primi movimenti in vista della stagione.