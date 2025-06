Siena Fc: in arrivo Sean Martinelli per il restyling della difesa

Dopo i tanti addii ufficializzati dal Siena Fc negli ultimi giorni, quella che inizia oggi potrebbe essere la settimana dei primi annunci in entrata. Il profondo restyling della rosa che verrà messa a disposizione del duo Bellazzini-Lelli potrebbe partire dalla difesa, reparto che farà a meno di Achy (già congedato in via ufficiale) e forse anche di Biancon mentre resta da valutare Cavallari. Secondo notiziariodelcalcio.com il ds Guerri avrebbe puntato, restando in tema di mancini difensivi (come Cavallari appunto), Sean Martinelli (foto), perugino classe 2000 reduce da una annata a Montevarchi (iniziata da Lelli in panchina) e che coi rossoblù, prima della parentesi a Riccione, aveva già giocato tra D e C ottenendo anche una promozione nei professionisti. Si tratta di un mancino che può giocare sia nei tre dietro sul centro sinistra sia come esterno a tutta fascia. Un jolly prezioso quindi, esperto di questo livello ma ancora piuttosto giovane e quindi nel pieno target di ciò che il Siena cerca per il nuovo corso che si baserà sul 3-4-2-1.

Restando alla voci in entrata, il mediano Ceccuzzi, reduce da una ottima annata a Foligno e visto anche a Trestina e Poggibonsi, potrebbe alla fine restare in Umbria nell’ambiziosa società nata dalla fusione di Fulgens e Foligno. Per il centrocampo interessa il classe 1996 Lorenzo Simonetti del Cynthialbalonga (serie D girone G) che però pare faccia gola anche a Mestre e Grosseto.

Per l’attacco resta d’attualità il nome di Vieri Regoli che dovrebbe lasciare Livorno dopo la promozione in C e lo scudetto di serie D appena vinto con i labronici. Il centravanti classe 1992, che nella quarta serie ha militato anche con profitto con le maglie di San Donato e Poggibonsi, potrebbe però avere molte richieste tra cui il Grosseto se mister Indiani sbarcherà in Maremma. Tornando alle uscite, dopo i mancati rinnovi di Candido, Masini, Achy, Stacchiotti, Bianchi, Morosi e Hagbe restano da valutare anche le posizioni di chi, come ad esempio Ricchi, Lollo, Giannetti e Mastalli, ha in mano ancora un anno di contratto. Cambierà quasi certamente l’intera batteria di portieri visto che dopo Stacchiotti potrebbe non essere confermato neanche Giusti. La scelta a quel punto potrebbe ricadere su due under, magari un 2006 e un 2007.

Guido De Leo