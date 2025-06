Siena Fc: quattro calciatori lasciano il club, tra cui Achy e Semprini

Il Siena Fc con la solita nota di congedo ha comunicato ieri quattro addii, o meglio altri quattro mancati rinnovi dopo quelli di Bianchi, Morosi, Candido e Masini. "I calciatori Emmanuel Achy, Mauro Semprini, Alfred Hagbe e Niccolò Stacchiotti concluderanno il loro percorso tra le fila del club bianconero alla scadenza del loro contratto sportivo. Da parte di tutto il club, i più sentiti ringraziamenti a Emmanuel, Alfred, Mauro e Niccolò per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza bianconera" recita il comunicato.

Il destino di tutti e quattro sembrava scritto anche se forse qualche speranza per Stacchiotti (vista l’età e la probabile scelta di una coppia di portieri under) e Achy (considerando che Bellazzini gioca con la difesa a tre) forse c’era. Ma evidentemente la società ha deciso di fare un profondo restyling alla rosa che ha terminato malamente la scorsa stagione uniformandola maggiormente a quelle che saranno le direttive tattiche del nuovo staff tecnico.

Resta da capire adesso che fine faranno i vari Giusti, Biancon, Cavallari, Boccardi, Farneti, Galligani (per cui comunque l’addio è certo), Pescicani, Di Paola, Di Gianni, Carbè e Ruggiero. Tutti sono sul piede di partenza anche se Cavallari e Boccardi sembrano esserci qualche timide chance di conferma. Lollo, Giannetti, Ricchi e Mastalli hanno invece ancora il contratto per un’altra stagione ma ciò potrebbe non garantire loro l’automatica conferma. Tutto dipenderà dal gradimento di Bellazzini e Lelli e dalla loro funzionalità al nuovo progetto oltre che dai costi.

Tornando agli addii comunicati ieri, Achy (nella foto) ha chiuso un discreto biennio in bianconero con una sessantina di presenze (31 lo scorso torneo) alternando però belle prestazioni a passaggi a vuoto. Semprini non lascerà un grosso ricordo con i suoi 3 gol in 19 gettoni, spesso out per infortunio dopo i 4 turni di squalifica iniziali che si portava dietro da Fermo. Stacchiotti è stato una dignitosa riserva di Giusti e nelle 12 presenze (a parte la papera contro la Fezzanese) è sembrato poterci stare a questo livello, lui che era arrivato da svincolato dopo lo stop di Tirelli. Infine Hagbe che avrebbe meritato più spazio per l’attaccamento alla maglia e per l’ottimo rendimento nel torneo di Eccellenza vinto.

Guido De Leo