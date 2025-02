Siena, Galligani out per due giornate. Morosi rientra per il derby con Livorno

Si è preso due giornate di squalifica, Elia Galligani (foto). L’attaccante bianconero è stato espulso domenica, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, per, così le motivazioni ufficiali dello stop, ‘avere a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto’. Il numero 11 bianconero sarà così costretto a saltare non soltanto la partita di domenica al Franchi con l’Orvietana, ma anche la gara successiva, nientemeno che il derby con il Livorno, in programma il 16 all’Armando Picchi. Un’ingenuità costata cara a Galligani, quella commessa allo stadio Buon Riposo, e un peccato: il capocannoniere della Robur (6 i centri stagionali realizzati) stava attraversando un ottimo momento, era tornato al gol dopo un lungo digiuno, mettendo la firma sui successi con il San Donato Tavarnelle e con il Montevarchi, per poi doversi fermare causa squalifica (è stato ammonito da diffidato) per Siena-Ghiviborgo. Colpito anche dalla febbre, appena tornato disponibile, si è fatto espellere. Un’assenza pesante, per la Robur, considerando che i gol di Galligani hanno portato tantissimi punti alla classifica bianconera. Una classifica che ne reclama ancora: se domenica, con l’Orvietana, l’obiettivo è uno e uno solo, con il Livorno sarà duplice. Non tanto per qualsivoglia velleità di promozione, ma per onorare una partita da sempre particolarmente sentita dalla piazza e vendicare il ko dell’andata, immeritato, e primo passo di un periodo cupo del quale si avvertono ancora gli strascichi.

All’Ardenza, invece, Andrea Morosi ci sarà: il terzino, diffidato e ammonito, salterà per squalifica ‘solo’ la gara di domenica al vecchio Rastrello, per tornare abile e arruolabile la settimana successiva. Da vedere allora quali saranno le scelte di formazione di mister Magrini che fino a questo momento ha sempre fatto affidamento sul suo numero 26 (Morosi è a oggi il giocatore con il maggior minutaggio). Come spiegato dallo stesso tecnico, un’idea potrebbe essere il passaggio alla difesa a tre con contemporaneamente in campo Achy, Biancon e Cavallari: fortuna che il primo (che potrebbe anche adattarsi al ruolo di terzino destro nella difesa a quattro) abbia recuperato totalmente dalla botta presa con il Ghiviborgo (nel notiziario diramato dalla società non risulta tra gli indisponibili, vedi altro pezzo).