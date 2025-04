Siena, il peggior campionato della storia: critiche al mercato e alla gestione

"Da tantissimi anni seguo la Robur con la stessa passione e attaccamento. Di batoste e umiliazioni ne ho subite tante… Ma mai mi era capitato di perdere 4-2 sul campo di una squadra sempre relegata all’ultimo posto e già retrocessa... Questo che sta per terminare (meno male!) è stato senza dubbio il peggiore campionato della storia del Siena. Mille e mille scuse, giustificazioni, alibi e quant’altro, ora però è arrivato il momento di dire basta: a due partite dal termine parlano i fatti. Soprattutto non accetto più giustificazioni sui problemi nel mercato estivo dovuti al cambio di proprietà: chi ha operato sul mercato non avrà avuto la disponibilità di Livorno o Grosseto, ma sicuramente superiore alla maggior parte delle squadre di bassa classifica. In rosa ci sono almeno otto giocatori che guadagnano tra i 30 e i 50 mila euro e molti di loro hanno il contratto anche per la prossima stagione. Soldi spesi male!!! Chi pensava che con il cambio di allenatore i problemi fossero risolti, ha avuto una risposta. Nel prossimo campionato sarà importante non ripetere gli stessi errori. Il mio invito al presidente Bodin è che prima di pensare ad allenatore e giocatori, faccia una attenta valutazione anche all’interno della società. Mai come ora: solo per la maglia!!!".