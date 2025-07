Siena, inizia l’era Bellazzini. Squadra tutta da costruire

Si alza il sipario sulla stagione della Robur che nelle prossime ore presenterà il tecnico Tommaso Bellazzini. Tanta la curiosità intorno al giovane mister (classe 1987) che arriva dopo una eccellente annata al Ghiviborgo, ma che resta l’unica esperienza in un carriera ancora agli albori. Da capire se qualche elemento allenato in biancorosso potrà seguirlo. Sicuramente non il centravanti Gori, autore di 27 reti (miglior marcatore dei nove gironi di serie D) che ha mercato in C e anche in B visto che sembra essere in orbita Frosinone. Da valutare anche il destino dei (pochi) giocatori del Siena che hanno ancora un anno di contratto tra cui Di Paola che è in uscita come Lollo. Il mediano classe 1990 sembra nel mirino del Viareggio (Eccellenza girone A) che ha praticamente chiuso con l’ex Robur Galligani, viareggino di nascita e potenzialmente determinante in Eccellenza come già dimostrato in bianconero. Restano in stand by le posizioni di Pescicani, Giannetti, Mastalli, Ricchi e Soumahoro, gli unici insieme a Lollo e Di Paola ad avere ancora dodici mesi di contratto attivo. Una certezza in entrata è l’esterno Ciofi che arriva dal Montevarchi dove ha incrociato il vice mister Lelli, tornato a Siena dopo due stagioni visto che era già stato secondo di Pagliuca.

Guido De Leo