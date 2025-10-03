Siena, la trasferta non sarà semplice. Grande attesa per l’esordio di Menghi

E’ vero che il Follonica Gavorrano è salito al piano superiore grazie al ripescaggio. Ed è vero che, dopo un inizio brillante, sta attraversando un momento no, reduce da due sconfitte consecutive. Ma quella messa a punto dal diesse Galbiati, annusando già in estate odor di Serie D, è una squadra di assoluto livello, per la categoria. E gli schiaffi presi dal Terranuova Traiana e dal Prato avranno certamente punto l’amor proprio dei ragazzi di Ciccio Baiano, intenzionati a rimettersi subito in carreggiata.

I trascorsi in bianconero del mister e di più d’un giocatore (vedi altro pezzo), saranno poi uno stimolo a scendere in campo con la giusta dose di orgoglio. Insomma, manco a dirlo, la trasferta della Robur al Malservisi-Matteini, non sarà una passeggiata di salute. In Maremma, Somma e compagni dovranno sudarsela. Di sicuro, il successo centrato con il Terranuova Traiana, avrà dato alla squadra energia a cui attingere e sì, che per il sistema di gioco di Bellazzini, di energia, ne serve a profusione. Un sistema atipico, di difficile lettura, il suo, almeno al pronti via. Ma che sta iniziando a piacere e che, soprattutto, sta dando buoni frutti: gli avversari si stancano, a rincorrere la palla, si innervosiscono e spesso cedono al colpo proibito. Mentre dall’altra parte, la frequenza cardiaca rimane la stessa, segno di maturità a dispetto dell’anagrafe. Le occasioni piovono (rigori compresi, pur sbagliati, ahimè) e se molte finiscono fuori dalle cronache, altre vanno a buon fine, per la gioia dei bianconeri, di chi è seduto sugli spalti e della classifica. Se poi ci metti giocatori – vedi Nardi – che di una conclusione fanno un eurogol e una difesa difficilmente penetrabile… Tutto questo in attesa che il centravanti designato a scardinare i fortini altrui faccia il suo esordio: si vedrà domenica in campo, Menghi? Probabile, stando alle parole di mister Bellazzini che già se l’è portato in panchina domenica scorsa al Franchi. L’attaccante sembra aver superato il problema al polpaccio che lo ha tenuto ai box in queste prime settimane: la Robur lo aspetta e lo aspettano i tifosi. Non ci sarà invece, sicuramente, il giovane Tosini, ai box per una lesione al flessore: con le sedute di oggi e domani la squadra terminerà la preparazione e il tecnico bianconero farà le sue scelte. A.G.