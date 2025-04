Siena-Ostiamare: Leonardo Salvatori arbitra la sfida decisiva di Serie D

Sarà l’arbitro Leonardo Salvatori della sezione di Macerata a dirigere domani pomeriggio la sfida Siena-Ostiamare, in programma allo stadio Franchi alle 15. Gli assistenti saranno Pierpaolo Silvestri della sezione di Ascoli Piceno e Andrea Aureli della sezione di San Benedetto del Tronto.

La gara è valida la 33ma giornata del campionato di Serie D, per il raggruppamento E il penultimo impegno della stagione regolare. In programma diversi scontri diretti che potrebbero decidere il destino delle squadre in lotta per i playoff o per la salvezza.

In scena infatti, oltre a Siena-Ostiamare, Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Flaminia Covita Castellana-Sangiovannese, Ghiviborgo-Grosseto, Livorno-Fulgens Foligno, Orvietana-Fezzanese, Poggibonsi-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Trestina, Terranuova Traiana-Figline.

La classifica: Livorno 69 (già promosso in Serie C); Fulgens Foligno 57 (già qualificata ai playoff); Seravezza Pozzi 53; Ghiviborgo 51; Grosseto e Orvietana 49; Siena 48; Ostiamare 44; Poggibonsi 42; San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Montevarchi 39; Flaminia Civita Castellana e Trestina 37; Sangiovannese 36; Terranuova Traiana 35; Figline 34; Fezzanese 22 (già retrocessa in Eccellenza).